Kein Punktgewinn für 1. FSV Nienburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 4:5 (0:2) einen Misserfolg gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt hinnehmen.

Nienburg/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FSV Nienburg und der SC Germ.1993 Kroppenstedt ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:5 (0:2).

Patrick Burger (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Daniel Tobisch den Ball ins Netz (30.).

1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück – Minute 30

Die Kroppenstedter erhöhten noch einmal. Mit einem Doppelpack von Felix Helbig erlangte der SC Germ.1993 Kroppenstedt einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann gelang es den Nienburgern, die Dominanz der Kroppenstedter nochmal herauszufordern. Andreas Knop verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 70., 72.). Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Kroppenstedtern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Helbig traf in der 73. Minute zum dritten Mal. Spielstand 5:3 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Tim Ebeling, den Ball ins Netz zu befördern (90.+5). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 95 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SC Germ.1993 Kroppenstedt

1. FSV Nienburg: Held – Lietz (55. Ebeling), Schmidt, Schmilorz, Hensel, Zenker (59. Lehmann), Kober, Reichel (75. Stöhr), Knop, Kümmel, Finze (40. Neumeister)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Seibert, Sommermeyer, Bode, Böttger, Liehr (16. Burger), Tobisch (90. Geick), Peschek, Helbig, Gruhle (77. Fischer), Stein

Tore: 0:1 Patrick Burger (21.), 0:2 Daniel Tobisch (30.), 0:3 Felix Helbig (52.), 0:4 Felix Helbig (57.), 1:4 Andreas Knop (66.), 2:4 Andreas Knop (70.), 3:4 Willi Lehmann (72.), 3:5 Felix Helbig (73.), 4:5 Tim Ebeling (90.+5); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Niclas Pöschel; Zuschauer: 49