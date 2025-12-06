Fußball-Landesklasse 3: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SV Eintracht Osterwieck vor 103 Zuschauern gegen die Germania Wernigerode mit einem überragenden 8:0 (3:0) durch.

Kevin Hildach (SV Eintracht Osterwieck) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Osterwiecker legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Tim Stingl der Torschütze (17.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Christopher Kessler traf in Minute 36, Justin Steinke in Minute 50, Robin Diefert in Minute 61 und Hildach zweimal in Minute 65 und 70. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Stingl den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 8:0 ausbaute (71.). Damit war der Erfolg der Osterwiecker gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Germania Wernigerode

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Stingl, K. Badstübner (55. Sobert), Krumpach, Meyer, Klein (74. Steinmetzer), Kessler (46. Diefert), Gens (55. G. Badstübner), Steinke (55. Dzial), Schmidt, K. Hildach

Germania Wernigerode: Kubanek – Seil, Preuß (61. Kugenbuch), Hahne, Wagner, Müller, Stechhahn, Thiel, Seil, Hahne, Seil

Tore: 1:0 Kevin Hildach (14.), 2:0 Tim Stingl (17.), 3:0 Christopher Kessler (36.), 4:0 Justin Steinke (50.), 5:0 Robin Diefert (61.), 6:0 Kevin Hildach (65.), 7:0 Kevin Hildach (70.), 8:0 Tim Stingl (71.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Daniel Börner, Sven Förster; Zuschauer: 103