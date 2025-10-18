Signifikant unterlegen zeigte sich die Germania Wernigerode in der Partie gegen den Blankenburger FV letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Simon Müller (Blankenburger FV) netzte in der 1. Minute der zweiten Spielhälfte (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Julian Yannik Matthes (56.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Blankenburger brach nicht ab. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Daniel Thiel ersetzte Alexander Mock und Clayton Stechhahn kam rein für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite sprangen Louis Lepetit für Marc Henry Huch und Mohamed Zahr Alhndi für Mohamed Alhndi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der 90. Minute gelang es Louis Lepetit, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu erweitern (90.). Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – S. Seil, A. Seil, Mock (61. Thiel), Mittag, Hahne (55. Blume), Müller (80. Stechhahn), Deunert, Krokowski, Kugenbuch, Wagner (55. C. Seil)

Blankenburger FV: Effler – Matthes (60. Schnabel), Paul, Huch (68. Lepetit), Schröder, Reinhardt (78. Pluskat), Krause (38. Kupke), Kuhbach, Schwarzenberg, Müller, Alhndi (73. Alhndi)

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85