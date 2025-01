Hettstedt/MTU. Am Samstag haben sich der FC Hettstedt und die TSG CALBE - I.Herren ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 7:4 (4:2).

Tim Gündling (TSG CALBE - I.Herren) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Yurii Kosko (14.) erzielt wurde.

Minute 14 FC Hettstedt gleichauf mit TSG CALBE - I.Herren – 1:1

Dabei blieb es jedoch nicht. Hettstedt ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Sviatoslav Svitiukha traf in der 18. Spielminute. So einfach ließen sich die Calber aber nicht unterkriegen. Jonas Klotz versenkte den Ball in der 25. Minute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hettstedter legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Sviatoslav Svitiukha schoss und traf in der 27. Minute, gefolgt von Basel Alkabib (32.). So leicht ließen sich die Calber nicht unterkriegen. Mit einem Doppelpack von Gündling schaffte die TSG CALBE - I.Herren den Ausgleich. Gleichstand. Der FC Hettstedt e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Alkabib schoss und traf in Minute 67, gefolgt von Tom Wienholz (70.). Spielstand 6:4 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die TSG CALBE - I.Herren kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der FC Hettstedt e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Markus Herrmann.

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Lucas Doberenz (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (88.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Hettstedter haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – TSG CALBE - I.Herren

FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, Doberenz (89. Hohmuth), M. Krey, Döring, Herasymenko (88. Prokhorenko), Svitiukha (46. H. Alkabib), Kosko, Lettau, B. Alkabib, T. L. Krey

TSG CALBE - I.Herren: Töpfl – Klotz, Stegemann, Heyse (89. Metting), Schmutzler (46. Krüger), Gumtz, Kober (90. Tapper), Gündling, Weber, Reichmann, Eckert

Tore: 0:1 Tim Gündling (5.), 1:1 Yurii Kosko (14.), 2:1 Sviatoslav Svitiukha (18.), 2:2 Jonas Klotz (25.), 3:2 Sviatoslav Svitiukha (27.), 4:2 Basel Alkabib (32.), 4:3 Tim Gündling (47.), 4:4 Tim Gündling (48.), 5:4 Basel Alkabib (67.), 6:4 Tom Wienholz (70.), 7:4 Lucas Doberenz (88.); Schiedsrichter: Sarah Röschel (Elbingerode); Assistenten: Thomas Schmidt, Bernd Zander; Zuschauer: 70