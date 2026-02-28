Der SV Plötzkau 1921 sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 3:2 (3:1)-Erfolg gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Plötzkau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Plötzkau 1921 und der SC Germ.1993 Kroppenstedt ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Calvin Peschek für Kroppenstedt traf und nach nur eine Minute die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Kroppenstedter konterten in der 36. Spielminute. Diesmal war Sebastian Horner der Torschütze.

SV Plötzkau 1921 und SC Germ.1993 Kroppenstedt – 1:1 in Minute 36

Tor Nummer drei schoss Paul Hoppe für Plötzkau (39.). Die Partie blieb spannend. Sebastian Horner (Plötzkau) traf in Minute 40. Spielstand 3:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Felix Helbig (Kroppenstedt) den Ball über die Linie bringen (53.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Plötzkau 1921 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

SV Plötzkau 1921: Kaufmann (67. Käding) – Sack, Mäkel (78. Weirauch), Beck, Hoppe, Kluge, Gruschetzki, Drici (70. Döltz), Horner (70. Von Lachner), Van Linthout, Reiners

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Hoffmann, Böttger, Zeppernick (27. Stein), Gruhle, Seibert, Helbig, Bode, Liehr, Scheunert, Peschek (38. Franke)

Tore: 0:1 Calvin Peschek (1.), 1:1 Sebastian Horner (36.), 2:1 Paul Hoppe (39.), 3:1 Sebastian Horner (40.), 3:2 Felix Helbig (53.); Zuschauer: 174