Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Darlingerode/Drübeck fuhr der Blankenburger FV am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Blankenburg/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Julian Yannik Matthes (Blankenburger FV) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 40, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Blankenburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Franz Lüderitz der Torschütze (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Pause. Sieben Minuten nach Anstoß gelang es Luca Schnabel, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Blankenburger Mannschaft den Sieg zu bescheren (52.). Der Blankenburger FV sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck

Blankenburger FV: Effler – Kupke, Schwarzenberg, Paul, Kuhbach, Schröder (88. Pluskat), Schnabel (79. König), Matthes (79. Lepetit), Heindorf, Reinhardt, Alhndi (54. Huch)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Krebs (19. Bressel), Niehoff, Keil, Stretzel, Braitmaier, Boje, Lüderitz, Wachsmuth, Keck, Kühne

Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102