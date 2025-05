In der Fußball-Landesklasse 3 kassierte der FC Hettstedt am Wochenende eine bittere Pleite gegen den Oscherslebener SC und ging 0:8 (0:5) vom Platz.

Ernüchternde Leistung: Das Team um Markus Herrmann hat am Samstag vor 35 Zuschauern im Sportpark Hölzchen ganze acht Tore einstecken müssen. Die Partie endete 0:8 (0:5).

Sebastian Specht traf für den Oscherslebener SC in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Oscherslebener legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Mykola Rus der Torschütze (25.).

25. Minute: FC Hettstedt liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Martin Gödecke traf in Minute 35, Benjamin Welz in Minute 42, Rus in Minute 44, Specht in Minute 55 und Martin Gödecke in Minute 61. Spielstand 7:0 für den Oscherslebener SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 27

In Minute 72 fiel der finale Treffer der Partie. 27 Minuten nach der Pause gelang es Rus, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:8 zu festigen (72.). Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – Oscherslebener SC

FC Hettstedt: Meinicke – Döring, Hohmuth (46. Stein), Kosko, M. Krey, Lettau, Alkabib (78. Uhlig), Prokhorenko, Wienholz, T. L. Krey, Vollmann

Oscherslebener SC: Lenhard – Rus, Müller (87. Hfidle), Niebuhr, Kittel, Doerge, Gödecke, Specht, Welz (76. Dolle), Wiedecke (87. Apel), Künne (76. Zabel)

Tore: 0:1 Sebastian Specht (17.), 0:2 Mykola Rus (25.), 0:3 Martin Gödecke (35.), 0:4 Benjamin Welz (42.), 0:5 Mykola Rus (44.), 0:6 Sebastian Specht (55.), 0:7 Martin Gödecke (61.), 0:8 Mykola Rus (72.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Daniel Kleist, Axel Koch; Zuschauer: 35