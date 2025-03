Ilsenburg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der Oscherslebener SC am Samstag 6:4 (4:1) getrennt.

In Minute 11 schoss Theo Palka das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jakob Donner den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (20.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 2:0 vorne – 20. Minute

Die Ilsenburger erhöhten noch einmal. Marcel Reuss versenkte den Ball in der 39. Spielminute, gefolgt von Niclas Bollmann (45.+1.). Dann gelang es den Oscherslebenern, dem Oscherslebener SC etwas entgegenzusetzen. Rico Wiedecke verschaffte ihrem Team vier weitere Tore (45.+2., 46., 53., 72.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Ilsenburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Donner traf in Minute 83 noch einmal per Strafstoß. Spielstand 5:4 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 20

Unmittelbar darauf gelang es Palka, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:4 auszubauen (88.). Die Ilsenburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Oscherslebener SC

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Palka, Gödeke, Eyermann, Berndt, Reuss (85. Klaus), Bollmann, Donner, Kunzel (90. Bräunel), Hotopp, Hanns

Oscherslebener SC: Lenhard – Daxha, Doerge (46. Künne), Rus (90. Mohamadi), Lessmann, Müller, Wiedecke (85. Welz), Gödecke, Kittel, Klein (46. Specht), Krausmann

Tore: 1:0 Theo Palka (11.), 2:0 Jakob Donner (20.), 3:0 Marcel Reuss (39.), 4:0 Niclas Bollmann (45.+1), 4:1 Rico Wiedecke (45.+2), 4:2 Rico Wiedecke (46.), 4:3 Martin Gödecke (53.), 4:4 Mykola Rus (72.), 5:4 Jakob Donner (83.), 6:4 Theo Palka (88.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Florian Pascal Neumann; Zuschauer: 62