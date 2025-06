Die Berßeler haben am Mittwoch dem Rivalen aus Osterwieck ganze fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Justin Habel (TSV Berßel) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Eintracht Osterwieck steckte einmal Gelb ein (25.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Luran-Zarin Engelhardt den Ball ins Netz.

TSV Berßel führt nach 36 Minuten 2:0

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Luca Marchlewsky musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Daniil Shmelov konnte in Minute 41 einnetzen und MeyerMeyer legte in Minute 66 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Eintracht Osterwieck. In Minute 82 gelang es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Osterwiecker zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für den TSV Berßel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Berßel

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 18

Schon vier Spielminuten später konnte Matheus Gaspar Da Nobrega (Berßel) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 5:1 gingen die Berßeler als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Berßel – SV Eintracht Osterwieck

TSV Berßel: Hanns – M. Lehmann, H. Lehmann (78. Dannhauer), Habel, Engelhardt (84. Bohomol), Masaka (64. Gaspar Da Nobrega), Krumnow, Gomes Paranagua (85. Fricke), Kryshtal (90. Kolobov), Garrett, Shmelov

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Katzorke, Stingl, Matzelt (46. Bormann), Großhennig (77. Torbahn), Klein (77. Scholz), Riefenstahl, Gens, Diefert, Szymura (60. Duwensee), Meyer

Tore: 1:0 Justin Habel (15.), 2:0 Luran-Zarin Engelhardt (36.), 3:0 Daniil Shmelov (41.), 4:0 Justin Habel (66.), 4:1 Benny Lukas Meyer (82.), 5:1 Matheus Gaspar Da Nobrega (86.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Hossein Emir Alizadeh, Tobias Schläger; Zuschauer: 860