Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Coach David Hildebrandt feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Einheit Bernburg mit einem 4:0 (0:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. Am Samstag konnte das Publikum im Sportpark eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Plötzkauer gewannen deutlich mit 4:0 (0:0) gegen die Rivalen aus Bernburg.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Constantin Döltz (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 57, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Plötzkauer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Mario Hesse der Torschütze (61.).

SV Plötzkau 1921 in Minute 61 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 75: Plötzkau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Döltz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Pascal Fechtner, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Plötzkau 1921 sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Einheit Bernburg

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Mäkel (78. Popp), Van Linthout, Döltz (78. Böber), Gruschetzki, Sack, Gebbert (65. Fechtner), Hesse, Kluge, Bartel (56. Hoppe), Christmann (78. Zimmermann)

SV Einheit Bernburg: Käding – Pundzin (46. Schwarz), Ehrich (75. Zavatta), Krüger, Walcer (46. Kupka), Krug, Apel, Haiduk, Homri (62. Kohl), Kuhn (79. Krug), Schaaf

Tore: 1:0 Constantin Döltz (57.), 2:0 Mario Hesse (61.), 3:0 Constantin Döltz (75.), 4:0 Pascal Fechtner (77.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jamiro Dirk Völker; Zuschauer: 192