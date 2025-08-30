Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten David Hildebrandt und sein Team SV Plötzkau 1921 gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (0:0) wider.

Plötzkau/MTU. Die 192 Besucher des Sportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Plötzkauer besiegten das Team aus Bernburg mit 4:0 (0:0) deutlich.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Constantin Döltz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (57.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mario Hesse den Ball ins Netz (61.).

2:0 Vorsprung für SV Plötzkau 1921 – 61. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 75: Plötzkau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Döltz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Pascal Fechtner, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Plötzkau 1921 hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Einheit Bernburg

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Hesse, Mäkel (78. Popp), Döltz (78. Böber), Van Linthout, Bartel (56. Hoppe), Kluge, Gebbert (65. Fechtner), Gruschetzki, Sack, Christmann (78. Zimmermann)

SV Einheit Bernburg: Käding – Ehrich (75. Zavatta), Apel, Krug, Haiduk, Walcer (46. Kupka), Homri (62. Kohl), Kuhn (79. Krug), Krüger, Schaaf, Pundzin (46. Schwarz)

Tore: 1:0 Constantin Döltz (57.), 2:0 Mario Hesse (61.), 3:0 Constantin Döltz (75.), 4:0 Pascal Fechtner (77.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jamiro Dirk Völker; Zuschauer: 192