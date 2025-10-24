Dem FC Einheit Wernigerode II gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den 1. FSV Nienburg mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 130 Zuschauer waren live dabei.

Wernigerode/MTU. Die 130 Besucher auf dem Sportplatz Bielstein haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder besiegten das Team aus Nienburg mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte in der 7. Minute der zweiten Spielhälfte (52.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II kassierte jetzt einmal Gelb (56.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Lukas Radomski (64.) erzielt wurde.

FC Einheit Wernigerode II führt in Minute 64 mit 2:0

Der Siegeszug der Wernigeroder brach nicht ab. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Philipp Finze (Nienburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Nienburg erzielen (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Radomski (88. Bogumil), Peszt (80. Niehoff), Kläfker (60. Kodatis), J. Schmidt, Beddigs (85. Clemens), Vollmer (65. Foltis), Müller, R. Schmidt, Blecker, Böhme

1. FSV Nienburg: Held – Dauch (42. Dobrin), Schmilorz, Kober, Schmidt, Kümmel, Hensel, Baer (60. Knop), Brauer, Finze, Ebeling

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130