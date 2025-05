Für den Gastgeber FSV Drohndorf-Mehringen endete das Spiel gegen den Quedlinburger SV am 27. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Am Sonntag endete das Spiel zwischen dem FSV Drohndorf-Mehringen und dem Quedlinburger SV mit einem Remis.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Mario Fehnle, als Dustin Arbeiter für Quedlinburger traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 27

1:1 Ausgleich im Spiel FSV Drohndorf-Mehringen gegen Quedlinburger SV – Minute 54

Die Drohndorf-Mehringener wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Leon Enrico Hoffmann wurde für Nils Weißert eingesetzt und Steven Jüttner für Leon Bischoff. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der rettende Treffer für den FSV Drohndorf-Mehringen. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Steven Jüttner (Drohndorf-Mehringen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Drohndorf-Mehringen erlangen (54.).

Aufstellung und Statistik: FSV Drohndorf-Mehringen – Quedlinburger SV

FSV Drohndorf-Mehringen: Krüger – Jahn, Beyer, Jankuhn, Burghardt, Kroll (78. Pohl), Wohlfeil, Bischoff (46. Jüttner), Kunert (54. Horlitz), Ilski (65. Brüggemann), Weißert (46. Hoffmann)

Quedlinburger SV: Bachor – Pflug, Spannaus, Arbeiter (75. Soyka), Struckmeyer, Beti (62. Vogt), Rieneckert, Möller, Brunner (62. Rink), Deiters, Lindow (68. Zander)

Tore: 0:1 Dustin Arbeiter (45.), 1:1 Steven Jüttner (54.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Marius Malecki, Luca Maxim Pichert; Zuschauer: 104