Ilsenburg/MTU. Das Spiel zwischen Ilsenburg und Eilsleben ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Florian Gehrmann (Oebisfelde) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (30., 47.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Florian Mehr, als Marcus-Antonio Bach für Eilsleben traf und in Spielminute 70 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hinkt 0:2 hinterher – Minute 82

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Dian Nicky Gülzow wurde für Theo Palka eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Marcus-Antonio Bach für Til Weber den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Til Weber den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (82.). Damit war der Sieg der Eilslebener gesichert. Die Ilsenburger sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Eilslebener SV

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: D. Gülzow – Bräunel (87. Kolbe), Enigk (85. Klaus), Gödeke, Hanns, Berndt, Reuss, Donner (87. Sielaff), Urban, Jungermann, Palka (73. D. N. Gülzow)

Eilslebener SV: Hinrichs – Falk, Derda, Hampel (83. Wilke), Reber, Ruprecht (46. Köhler), Hasse, Sacher (87. Duckstein), Haus, Bach (76. Weber), Wittek

Tore: 0:1 Marcus-Antonio Bach (70.), 0:2 Til Weber (82.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Frank Geßner, Reiner Sechting; Zuschauer: 68