Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erreichte der Gastgeber Quedlinburger SV gegen den SV Einheit Bernburg ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Quedlinburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 52 Zuschauer waren auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 live dabei. Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sieben Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Quedlinburger SV gleichauf mit SV Einheit Bernburg – 0:0

Die Quedlinburgerer sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Einheit Bernburg

Quedlinburger SV: Demchenko – Filippov (46. Hahn), Rink, Möller, Beti, Stertz, Rieneckert, Struckmeyer, Brunner, Deiters, Hamann

SV Einheit Bernburg: Käding – Krug, Pundzin, Kupka (84. Erdmann), Ehrich, Kupka, Fischer, Kuhn, Haiduk, Weber (69. Hammermann), Apel (81. Homri)

; Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Adrian Gehring, Jonas Mädel; Zuschauer: 52