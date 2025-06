In der Fußball-Landesklasse 2 kassierte der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Wochenende eine bittere Pleite gegen die TSG Grün-Weiß Möser I und ging 2:9 (0:2) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und die TSG Grün-Weiß Möser I ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:9 (0:2).

Kevin Kloska traf für die TSG Grün-Weiß Möser I in Spielminute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die TSG Grün-Weiß Möser I steckte einmal Gelb ein (33.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Kloska den Ball ins Netz.

Minute 39: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt 0:2 zurück

Dann verbuchten die Burger einen weiteren Erfolg. Mit einem Doppelpack von Luca Niclas Rudolf erlangte die TSG Grün-Weiß Möser I einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann schafften es die Magdeburger, dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt etwas entgegenzusetzen. Lukas Hildebrandt versenkte den Ball in der 54. Minute. Gefährlich wurde es für die Burger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 1:5 aus. Willi Küllmey verschaffte seinem Team drei weitere Tore (65., 68., 71.). Magdeburg-Neustadt legte nochmal vor. Michel Dolke traf in der 80. Minute. Küllmey versenkte den Ball in der 87. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 8:2 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 30

Schon drei Spielminuten darauf konnte Nils Rölke (Möser) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 9:2 verließen die Burger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – TSG Grün-Weiß Möser I

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (46. Schneider) – Alali Alhamad, Simon (46. Hildebrandt), Koopmann (35. Iyamu), Niemann, Theile, Klawunn (68. Dolke), Wald, Oeding, Schmidt (68. Ladewig), Endrit

TSG Grün-Weiß Möser I: Erdmann – Küllmey, Rick, Pilz, Jentzsch, Karbe (43. Mertens), Kloska (55. Preßler), Kloska, Rudolf (63. Thiele), Friedhoff (63. Rölke), Sachs

Tore: 0:1 Kevin Kloska (16.), 0:2 Kevin Kloska (39.), 0:3 Luca Niclas Rudolf (47.), 0:4 Luca Niclas Rudolf (52.), 1:4 Lukas Hildebrandt (54.), 1:5 Willi Küllmey (65.), 1:6 Tim Thiele (68.), 1:7 Willi Küllmey (71.), 2:7 Michel Dolke (80.), 2:8 Willi Küllmey (87.), 2:9 Nils Rölke (90.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Cedric Kahl; Zuschauer: 57