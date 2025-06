Fußball-Landesklasse 2: An diesem Wochenende hat der FC Zukunft Magdeburg auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den SV Eintracht Gommern unterlag das Team von Sven Hoffmeister mit 1:6 (0:3).

Magdeburg/MTU. Auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 wurden die Fans des FC Zukunft Magdeburg am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper durch die Finger. Das Spiel endete 1:6 (0:3).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Dominic Engel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Philipp Bea (22.) erzielt wurde.

FC Zukunft Magdeburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 22

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Engel traf gleich mehrmals – in Minute 29 und 51, Arndt in Minute 64 und Niclas Randel in Minute 71. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 30

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Spieler Nummer 9 (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (82.).

Aufstellung und Statistik: FC Zukunft Magdeburg – SV Eintracht Gommern

FC Zukunft Magdeburg: –

SV Eintracht Gommern: Bellach – Randel, Hübener, Werban (67. Werban), Napiontek (46. Tuente), Hoppe, Bea, Thiem, Arndt (82. Baumbach), Engel (67. Von Saleski), Schmidt

Tore: 0:1 Dominic Engel (7.), 0:2 Philipp Bea (22.), 0:3 Dominic Engel (29.), 0:4 Dominic Engel (51.), 0:5 Philipp Arndt (64.), 0:6 Niclas Randel (71.), 1:6 (82.); Schiedsrichter: Maximilian Soppa (Magdeburg); Assistenten: Maik Damm, Stefan Klose; Zuschauer: 37