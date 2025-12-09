Der TSV Niederndodeleben sicherte sich am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Irxleben/MTU. Niederndodeleben – Magdeburg: Nachdem der TSV Niederndodeleben an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (1:1).

Mark Schröder (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Spieler Nummer 14 den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 17.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Das letzte Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 14 den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Niederndodeleben sicherte (58.). Der TSV Niederndodeleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Seilerwiesen Magdeburg

TSV Niederndodeleben: –

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde, Tamaan (82. Tilche), Theele, Schröder, Gropius, Grzenda, Zoll, Dreiling (90. Ebeling), Kühn, Skorsetz (85. Lücke)

Tore: 0:1 Mark Schröder (11.), 1:1 (45.+2), 2:1 (58.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Sven Rießling, Nils Hoffmann; Zuschauer: 63