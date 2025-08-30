Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den SV Eintracht Gommern fuhr der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Kleinmühlingen/MTU. Die 73 Besucher auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bördeländer besiegten die Gäste aus Gommern mit 2:1 (2:0) knapp.

Nach nur 15 Minuten schoss Lorenz Boese das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Bördeländer legten in der 38. Minute nach. Diesmal war Maurice Hertel der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Minute 38: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens baut Führung auf 2:0 aus

Einen Wermutstropfen mussten die Bördeländer am Ende des Spiels noch verkraften. In Minute 75 lenkte Felix Günther den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Gommern wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Eintracht Gommern

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ninschkewitz (31. Pflug), Stüber, Kietzmann, Zöbisch (75. Baartz), Hertel (90. Hamel), Ostwald, Braunert, Boese, Schäfer, Günther

SV Eintracht Gommern: Werban – Tuente, Schellbach, Napiontek, Randel, Baumbach (37. Jirse), Hübener, Knobloch, Schulz, Von Saleski, Schmidt

Tore: 1:0 Lorenz Boese (15.), 2:0 Maurice Hertel (38.), 2:1 Felix Günther (75.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Otto Wilhelm Neumann, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 73