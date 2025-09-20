Die TSG Grün-Weiß Möser I erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 89 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SV Union Heyrothsberge.

Möser/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 89 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Burger setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Heyrothsberge durch.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Jens Strübing vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Robin Kloska das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (39.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Willi Küllmey (53.) erzielt wurde.

TSG Grün-Weiß Möser I liegt in Minute 53 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Bereits fünf Spielminuten später konnte Finn Eickhoff (Möser) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 gingen die Burger als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rieche (46. Eickhoff), Sachs, Pilz, Rick, R. Kloska, K. Kloska, Thiele (61. Preßler), Rölke (78. Henning), Jentzsch, Küllmey (73. Nord)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schumburg, Marks, Schulze, Schlüter, Peukert, Fritz, Wöhler (85. Thorand), Schäfer (61. Hanke), Kloska, Marth (76. Pinno)

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89