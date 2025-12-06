Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 48 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den Magdeburger SV Börde freuen.

Biederitz/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Marcel Gieseler am Ende der ersten Halbzeit, als Bennet Vogel für Heyrothsberge traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Biederitzer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Moritz Leonard Hanke der Torschütze (45+2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

SV Union Heyrothsberge führt in Minute 45+2 mit 2:0

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Hannes Schulze ersetzte Moritz Leonard Hanke und Alexander Vasükov kam rein für Bennet Vogel. Auf der Gastseite sprang Alexander Schüßler für Benjamin Fritsch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der Magdeburger SV Börde kassierte noch einmal Gelb.

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Alexander Vasükov (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Marth, Möser, Marks (76. Wöhler), Peukert, Taube (70. Gropius), Fritz, Voelckel (82. Hrachowitz), Hanke (67. Schulze), Vogel (67. Vasükov), Schlüter

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Müller, Blümel, Köhler, Brussig, Rebone, Gallert, Wolff, Boeke (78. Naumann), Fritsch (63. Schüßler), Berlin

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48