Magdeburg/MTU. Der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 5:4 (3:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Vincent Kühn für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Daniel Stridde den Ball ins Netz.

SV Seilerwiesen Magdeburg liegt in Minute 22 2:0 vorn

Die Magdeburger schafften es, nochmal zu erhöhen. Christian-Gabriel Gropius traf in der 28. Minute. Im Anschluss waren die abgeschlagenen Bördeländer dran: Nicola Maximilian Braunert schoss und traf in der 42. Minute, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). Gleichstand. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Gropius traf in der 62. Spielminute ein weiteres Mal per Strafstoß. So leicht ließen sich die Bördeländer jedoch nicht unterkriegen. Maurice Hertel traf in der 78. Spielminute. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Am Ende der Partie sollte es dem SV Seilerwiesen Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Daniel Zoll den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Magdeburg sicherte (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Grzenda, Kühn, Skorsetz, Lausch, Rittmeister, Theele (76. Lücke), Gropius, Klimm (65. Tamaan), Stridde, Zoll

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hamel, Richter, Kietzmann (73. Pflug), Stüber (82. Brösel), Ninschkewitz, Günther, Schäfer, Hertel, Braunert, Boese

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25