Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg vor 61 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I freuen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern des Stadions Seilerwiesen geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Möser mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Nach gerade einmal 14 Minuten schoss Christian-Gabriel Gropius das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Paul Elias Rittmeister (18.) erzielt wurde.

SV Seilerwiesen Magdeburg führt mit 2:0 – Minute 18

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die TSG Grün-Weiß Möser I musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Gropius konnte in Minute 54 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die TSG Grün-Weiß Möser I. In Minute 75 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Gropius, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 auszubauen (90.+2). Die Magdeburger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSG Grün-Weiß Möser I

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Lausch (75. Tilche), Schardt, Rittmeister, Trabandt (46. Fritz), Gabriel (83. Holtz), Zoll, Hähre (83. Tarasov), Gropius, Stridde, Grzenda

TSG Grün-Weiß Möser I: Erdmann – Karbe, Kloska, Rieche, Pilz, Preßler (61. Fischer), Rick (46. Thiele), Altenkirch, Damczyk, Rölke (61. Friedhoff), Jordan

Tore: 1:0 Christian-Gabriel Gropius (14.), 2:0 Paul Elias Rittmeister (18.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (54.), 3:1 Robin Kloska (75.), 4:1 Christian-Gabriel Gropius (90.+2); Zuschauer: 61