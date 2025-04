Dem SV Arminia Magdeburg glückte es am 18. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den Haldensleber SC mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 153 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Die 153 Besucher auf dem Jahnplatz haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen die Gäste aus Haldensleber mit 3:1 (1:1) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Bleon Rexhepi für Magdeburg traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Haldensleber doch noch revanchieren: In Minute 47 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Spieler Nummer 11 erzielt.

Unentschieden. Magdeburgs Rexhepi konnte seinem Team in Minute 46 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.04.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 18

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. David Assner ersetzte Bleon Rexhepi und Yannick Diallo kam rein für Angus Wilhelm Niemann. Auf der Gastseite sprang Spieler Nummer 14 für Spieler Nummer 9 ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

18 Minuten nach der Pause konnte Yannick Diallo (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (63.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – Haldensleber SC

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Reka, Polzin, Rexhepi (55. Assner), Barth, Kühl, Lange (71. Jahjah), Scharfe (79. Gerlach), Niemann (55. Diallo), Buschendorf (78. Sheviakov), Zoschke

Haldensleber SC: –

Tore: 1:0 Bleon Rexhepi (9.), 1:1 (45.+2), 2:1 Bleon Rexhepi (46.), 3:1 Yannick Diallo (63.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Leonard Grebe, Klaus Stock; Zuschauer: 153