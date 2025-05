Irxleben/MTU. 8:1 (3:0) in Irxleben: Ganze acht Bälle hat die Mannschaft von Steffen Rau, der SV Irxleben, am Samstag im Tor der Gegner aus Magdeburg untergebracht.

Robin Sanne (SV Irxleben) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Tim Ahlemann (17.).

Minute 17: SV Irxleben baut Führung auf 2:0 aus

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Kevin Darius. Sanne konnte in Minute 43 erneut einnetzen und RosaRosa legte in Minute 48 nach. Es sah nicht gut aus für den FC Zukunft Magdeburg. In Minute 56 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Till Trabert traf für Irxleben in Minute 59 und Robin Sanne zwei mal in Minute 68 und 80. Spielstand 7:1 für den SV Irxleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 25

Unmittelbar darauf gelang es Simon Schwenke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:1 auszubauen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Irxleben – FC Zukunft Magdeburg

SV Irxleben: Schulze – Reich (55. Wierstorf), Nordt (55. L. Schwenke), Stier (59. Müller), Trabert, Ahlemann, Sanne (88. Thomas Matthies), S. Schwenke, Köhler, Rolle (59. Kanning), Hartmann

FC Zukunft Magdeburg: Darius – Weigmann, Rosa, Kohlepp (46. Krühne-Ploetz), Bengsch (55. Wöge), Probst (82. Gummert), Mishchuk (75. Paryniuk), Tolle, Kiel, Srech, Schaar

Tore: 1:0 Robin Sanne (15.), 2:0 Tim Ahlemann (17.), 3:0 Robin Sanne (43.), 4:0 Paul Stier (48.), 4:1 Germain Rosa (56.), 5:1 Till Trabert (59.), 6:1 Robin Sanne (68.), 7:1 Robin Sanne (80.), 8:1 Simon Schwenke (84.); Schiedsrichter: Matthias Henke (Jerichow); Assistenten: Marko Schmidt, Andreas Zepter; Zuschauer: 94