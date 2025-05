Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem SV Groß Santersleben I am Samstag nicht, als er sich vor 30 Fans mit 1:3 (0:2) gegen den SV Eintracht Gommern geschlagen geben musste.

Groß Santersleben/MTU. Das Match zwischen Groß Santersleben und Gommern ist mit einer deutlichen 1:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Mayk Kopecki (Rochau) eine Gelbe Karte an die Santersleber (20.). Dominic Engel (SV Eintracht Gommern) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Eintracht Gommern steckte jetzt einmal Gelb ein (34.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Pjotr Tuente den Ball ins Netz.

SV Groß Santersleben I liegt 0:2 zurück – 43. Minute

Der Siegeszug der Gommeraner brach nicht ab. Minute 55: Gommern traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Willi Hoppe ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 25

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte noch zweimal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Steven Hahn den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Groß Santersleben erlangte (75.). Die Santersleber sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Eintracht Gommern

SV Groß Santersleben I: Dressel – Alicke, Adjioski, Eftindjioski (64. Dolcke), Weber, Hahn, Kutz (73. Hoffmann), Fateh, Otto, Lange

SV Eintracht Gommern: Bellach – Sindermann, Napiontek, Hoppe, Thiem, Tuente, Randel, Kunitschke (75. Adelheim), Hübener (46. Bea), Schmidt, Engel

Tore: 0:1 Dominic Engel (25.), 0:2 Pjotr Tuente (43.), 0:3 Willi Hoppe (55.), 1:3 Steven Hahn (75.); Schiedsrichter: Mayk Kopecki (Rochau); Assistenten: Samuel Michael, Daniel Fischer; Zuschauer: 30