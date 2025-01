Der SV Groß Santersleben I errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 41 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen die Germania Olvenstedt I.

Groß Santersleben/MTU. Die 41 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten das Team aus Olvenstedt mit 3:1 (2:0) souverän. Schiri Stefanie Wenslau (Stendal) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem vier Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte er eine Gelbe Karte an die Santersleber (34.). Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Hahn (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 3:1 verließen die Santersleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Germania Olvenstedt I

SV Groß Santersleben I: Deupert – Tusuni, Kutz, Otto, C. Madaus (85. Dressel), C. Madaus, Ilijoski (76. Kleinau), Hahn, Jülich (56. Adjioski), Lange, Pina Fernandes

Germania Olvenstedt I: Herrmann – Neumann, Frank, Meinecke, Metzger, Puchowka, Zabel (80. Döring), Elling, Komrowski, Sevcov, Otto (46. Arndt)

; Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Edgar Brehmer, Christoph Blasig; Zuschauer: 41