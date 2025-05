Dem SV Eintracht Gommern gelang es am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SSV Samswegen mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Gommern/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportplatz Volkshaus haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Gommeraner schlugen die Gäste aus Samswegen mit 4:1 (2:1) souverän.

Gleich nach Anpfiff schoss Pjotr Tuente das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Philipp Bea (12.) erzielt wurde.

12. Minute: SV Eintracht Gommern liegt mit 2:0 vorne

Es sah nicht gut aus für den SSV Samswegen. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 21 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Eric Napiontek traf für Gommern in Minute 62. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 26

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Lucas Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu festigen (86.). In Spielminute 90 handelte sich der SSV Samswegen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SSV Samswegen

SV Eintracht Gommern: Bellach – Thiem, Kunitschke (75. Baumbach), Tuente (64. Schulz), Sindermann, Randel (83. Arndt), Hübener, Napiontek, Bea (46. Hoppe), Schmidt, Engel

SSV Samswegen: Lindemann – Wagner, Gamroth, Schudrowicz (42. Ismail), Nagel, Bartsch, Denecke, Kober, Ronge (83. Beykirch), Feyer (73. Jahns), Lehmann

Tore: 1:0 Pjotr Tuente (6.), 2:0 Philipp Bea (12.), 2:1 Fabian Lehmann (45.), 3:1 Eric Napiontek (62.), 4:1 Lucas Schmidt (86.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Jonas Erxlebe, Cedric Kahl; Zuschauer: 40