Der SV 1889 Altenweddingen errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 155 Fußballfans einen klaren 5:2 (1:0)-Sieg gegen den SV Groß Santersleben I.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (1:0).

Tom Harnau (SV 1889 Altenweddingen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV 1889 Altenweddingen musste einmal Gelb hinnehmen (46.). In der zweiten Halbzeit setzte Altenweddingen noch einen drauf: In Minute 61 wurde das zweite Tor durch Jannes Krüger erzielt.

SV 1889 Altenweddingen führt mit 2:0 – 61. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Hahn, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Sülzetaler haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Krüger, Dethlefsen, Mootz (56. Krause), Deike, Junge (78. Thielecke), Harnau, Schwarz, Selent (81. Sedlak), Winkelmann, Rein (73. Tschepe)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Abou Laban, Madaus, Qorbani, Hahn, Adjioski (76. Dressel), Tafere, Lange, Al Houri, Delleh (65. Fateh), Madaus

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155