Dem SV 1889 Altenweddingen gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Groß Santersleben I mit 5:2 (1:0) zu besiegen. 155 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sülzetal/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I am Samstag 5:2 (1:0) getrennt.

Tom Harnau (SV 1889 Altenweddingen) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 1889 Altenweddingen steckte einmal Gelb ein (46.). Das zweite Tor konnten die Sülzetaler in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jannes Krüger den Ball ins Netz.

Minute 61: SV 1889 Altenweddingen liegt mit 2:0 vorne

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte jetzt zweimal Gelb ein. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Hahn, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der SV 1889 Altenweddingen hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Deike, Krüger, Junge (78. Thielecke), Rein (73. Tschepe), Dethlefsen, Schwarz, Harnau, Selent (81. Sedlak), Winkelmann, Mootz (56. Krause)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Madaus, Adjioski (76. Dressel), Abou Laban, Delleh (65. Fateh), Madaus, Lange, Al Houri, Hahn, Tafere

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155