In der Fußball-Landesklasse 2 kassierte der SSV Samswegen am Wochenende eine üble Pleite gegen den Burger BC 08 und ging 0:6 (0:1) vom Platz.

Samswegen/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Michael Küster hat am Samstag vor 65 Zuschauern auf dem Sportplatz ganze sechs Bälle kassiert. Das Spiel endete 0:6 (0:1).

Oliver Gase (Burger BC 08) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Burger BC 08 steckte einmal Gelb ein (49.). Der SSV Samswegen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michael Küster. In der zweiten Halbzeit setzte Burg noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Christopher Gerhard Schmidt erzielt.

67. Minute: SSV Samswegen 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Adam Jan Grisgraber traf in Minute 70 und Pascal Thiede zweimal in Minute 85 und 86. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 25

Am Ende des Duells sollte es dem Burger BC 08 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Erik Teege den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:6 verfestigte (90.+3). Damit war der Triumph der Burger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen – Burger BC 08

SSV Samswegen: Lindemann – Feyer (71. Beykirch), Gamroth, Bartsch, Schudrowicz, Wagner, Nagel, Lehmann, Denecke, Zimmermann, Kober

Burger BC 08: Micksch – Grisgraber, Ulrich, Thiede (89. Schulz), Lichtenberg, Parpart, Gase (86. Rusche), Saage, Schmidt (86. Kersten), Engel (80. Baas), Bartel (68. Teege)

Tore: 0:1 Oliver Gase (42.), 0:2 Christopher Gerhard Schmidt (67.), 0:3 Adam Jan Grisgraber (70.), 0:4 Pascal Thiede (85.), 0:5 Pascal Thiede (86.), 0:6 Erik Teege (90.+3); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Lucas Becker, Linus Joel Albrecht; Zuschauer: 65