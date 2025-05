Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half der SG Blau-Weiß Gerwisch am Samstag nicht, als sie sich vor 26 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt verabschieden musste.

Gerwisch/MTU. Das Match zwischen Gerwisch und Magdeburg-Neustadt ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von René Angerer, als Marc-Justin Schulz für Magdeburg-Neustadt traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gerwisch

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 25

SG Blau-Weiß Gerwisch liegt 0:2 zurück – Minute 56

In Minute 56 fiel das letzte Tor der Partie. Elf Minuten nach der Pause gelang es Vinzent Rasche, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 auszubauen (56.). In Spielminute 90 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Gerwisch – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SG Blau-Weiß Gerwisch: Benecke – Kattner, Stange (59. Mangold), Matthe, Gehrmann, Möser, Merten (68. Dünnebier), Fritz, Deckert, Grahn, Laue

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Allwardt, Koopmann, Theile, Iyamu, Hildebrandt, Oeding, Rasche, Schulz (71. Schmidt), Simon (57. Endrit), Alali Alhamad

Tore: 0:1 Marc-Justin Schulz (36.), 0:2 Vinzent Rasche (56.); Zuschauer: 26