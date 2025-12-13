Der Osterweddinger SV errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den SV Groß Santersleben I.

Sülzetal/MTU. Die 49 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger schlugen die Gäste aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:1) knapp.

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Yven Chris Gebhardt für Osterwedding traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Tom Robin Koch (29.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Minute 29: Osterweddinger SV mit 2:0 Vorsprung

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Yohanes Tafere (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Groß Santersleben erzielen (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Schulze, Gebhardt, Koch, Nakoinz, Falkenberg (15. Müller), Nölle, Krull (73. Reuter), Klaus, Barkowski, Magel

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Alicke (46. Eftindjioski), Tafere, Kitanoski, Lange, Dressel, Madaus, Al Houri, Hahn, Fateh, Otto

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49