Dem MSC Preussen glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 15 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Tonschacht ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Magdeburger gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Magdeburg.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Mit 0:0 ging es in die Nachspielzeit. Dann die Überraschung in der siebten Minute, als Illia Kompaniiets für Preussen traf und in den 7 Minuten der Nachspielzeit dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

100. Minute: MSC Preussen baut Führung auf 2:0 aus

Nach wenigen Momenten gelang es Ihab El Zayat, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (90.+10). In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Farho (46. Kompaniiets), El Zayat, Gjoci (64. Volkmer), Chebli (85. Kidw), Dervishaj, Hussen Gahdo (64. Al Mori), Haxhiu, Tischer (46. Norenko), Kulinich, Jibril

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Grzenda, Rittmeister, Rathsack, Dreiling, Theele (85. Batal), Tilche (70. Seegers), Stridde (90. Heck), Tamaan (59. Lentz), Zoll

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15