Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 72 Besuchern auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 geboten. Die Magdeburger setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

In Minute 17 schoss Stefan Fischer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Magdeburger legten in der 39. Spielminute nach. Diesmal war Patrick Oeding der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

39. Minute: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt mit 2:0 vorne

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Jannes Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Sülzetalern noch ein Tor zu bescheren (58.). Die Magdeburger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Alali Alhamad, Kutz (90. Koopmann), Schulz, Rasche, Fischer, Oeding, Hildebrandt, Iyamu (30. Wegelin), Reuper (90. Ladewig), Klawunn (75. Rohde)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schlieter (90. Deike), Selent (46. Mootz), Winkelmann, Dethlefsen, Schwarz, Zywotek (46. Rein), Richter, Harnau, Krüger, Wendland (85. Thielecke)

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72