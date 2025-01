Magdeburg/MTU. Der SV Seilerwiesen Magdeburg und der SV 1889 Altenweddingen haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (0:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Hannes Bader für Magdeburg traf und in Spielminute 60 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Fabian Richter den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Sülzetaler den Ball in der 80. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Magdeburger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Christian-Gabriel Gropius traf in Spielminute 93 per Strafstoß. Spielstand 3:1 für den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Christian-Gabriel Gropius den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Magdeburg sicherte (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV 1889 Altenweddingen

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Gropius (90. Hornbach), Schröder, Stridde, Schardt, Holtz, Schock (80. Thomas), Repp, Bader, Meyer (46. Deumelandt), Kühn (80. Torke)

SV 1889 Altenweddingen: Reimann – Schubert, Nord, Richter, Selent (81. Hanft), Thielecke, Wendland (90. Johnson), Schwarz, Schlieter (67. Rein), Harnau, Petters

Tore: 1:0 Hannes Bader (60.), 1:1 Fabian Richter (77.), 2:1 Hannes Petters (80.), 3:1 Christian-Gabriel Gropius (90.+3), 3:2 William Robert Johnson (90.+5); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Lars Gareis, Torsten Meiners; Zuschauer: 61