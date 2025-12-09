Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem SSV Samswegen 1884 ein 3:2 (1:2)-Triumph über den MSC Preussen.

Samswegen/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SSV Samswegen 1884 und der MSC Preussen am Samstag 3:2 (1:2) getrennt.

Spieler Nummer 5 traf für den SSV Samswegen 1884 in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Ihab El Zayat (21.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai für Preussen (25.). Es blieb spannend. Julian Kober traf für Samswegen (69). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Kober (Samswegen) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Börder Elf erzielen (83.). Die Gegner vom MSC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – MSC Preussen

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Herbst (53. Kober), Ermisch, Gamroth, Nagel (84. Mazlomi), Wagner (84. Engler), Feyer (89. Jahns), Resch, Bartsch, Lehmann

MSC Preussen: Thiem – Preuss, Rezai, Kidw, Heinrich (46. Kulinich), Norenko, Farho, Al Mori (67. Kompaniiets), Tischer, El Zayat, Jibril

Tore: 1:0 (16.), 1:1 Ihab El Zayat (21.), 1:2 Hossein Rezai (25.), 2:2 Julian Kober (69.), 3:2 Julian Kober (83.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Pia Lotta Hoffmann-Kurajew, Elfi Schwander; Zuschauer: 32