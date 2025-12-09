Der TSV Niederndodeleben sicherte sich am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Irxleben/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der TSV Niederndodeleben nach einem klaren Rückstand den SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Mark Schröder (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor der Partie. Diesmal war Spieler Nummer 14 der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 17.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Minute 45+2 TSV Niederndodeleben und SV Seilerwiesen Magdeburg im Gleichstand – 1:1

Das finale Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Halbzeitpause, als Spieler Nummer 14 den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Niederndodeleben sicherte (58.). Die Niederndodelebener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Seilerwiesen Magdeburg

TSV Niederndodeleben: –

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Zoll, Schröder, Kühn, Stridde, Dreiling (90. Ebeling), Skorsetz (85. Lücke), Grzenda, Tamaan (82. Tilche), Theele, Gropius

Tore: 0:1 Mark Schröder (11.), 1:1 (45.+2), 2:1 (58.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Sven Rießling, Nils Hoffmann; Zuschauer: 63