Kein Punktgewinn für BSV 79 Magdeburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 4:5 (1:2) einen Misserfolg gegen den Eilslebener SV hinnehmen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Eilslebener SV ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:5 (1:2).

Marcus-Antonio Bach (Eilslebener SV) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Bach (30.) erzielt wurde.

Minute 30: BSV 79 Magdeburg mit 0:2 im Rückstand

Im Anschluss waren die abgeschlagenen Magdeburger dran: Philipp Glage schoss und traf in der 40. Minute. Gefährlich wurde die Situation für die Eilslebener nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:3 aus. Pascal Hampel schoss und traf in der 53. Spielminute. So leicht ließen sich die Magdeburger aber nicht unterkriegen. Philipp Glage versenkte den Ball in der 70. Spielminute, gefolgt von Tim Bansemer und Torben Hartwig (74., 86.). So einfach ließen sich die Eilslebener jedoch nicht unterkriegen. Julian Wittek versenkte den Ball in der 92. Minute. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV 79 Magdeburg musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Christian Falk den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Eilsleben sicherte (90.+4). Der BSV 79 Magdeburg rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Eilslebener SV

BSV 79 Magdeburg: Papajewski – Ngou, Horn, Hartley (58. Bansemer), Nsangou, Gröschner, Ellrich (71. Hartwig), Klinzmann, Mittag, Yakhyaev (88. Youdom Takaw), Glage

Eilslebener SV: Bergeest – Haus, Duckstein (71. Badeleben), Jakobs (80. Köhler), Stolte (80. Ruprecht), Falk, Wittek, Bockwoldt (88. Weber), Hampel, Reber, Bach

Tore: 0:1 Marcus-Antonio Bach (20.), 0:2 Marcus-Antonio Bach (30.), 1:2 Philipp Glage (40.), 1:3 Pascal Hampel (53.), 2:3 Philipp Glage (70.), 3:3 Tim Bansemer (74.), 4:3 Torben Hartwig (86.), 4:4 Julian Wittek (90.+2), 4:5 Christian Falk (90.+4); Zuschauer: 41