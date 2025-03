Eine deutliche Schlappe erlitt die Germania Olvenstedt I an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den BSV 79 Magdeburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 40 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Magdeburg/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Sascha Döring mit 0:4 (0:1) gegen Magdeburg geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karte an die Magdeburger (8., 18., 34.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Peter Lemke vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Dean Joel Dreiling das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (45.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die Germania Olvenstedt I musste noch einmal Gelb hinnehmen (50.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Philipp Glage den Ball ins Netz (60.).

Germania Olvenstedt I liegt 0:2 zurück – Minute 60

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 70: Magdeburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte David Herbst ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Patrick Ellrich, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 auszubauen (80.). Die Germania Olvenstedt I rutschte auf Platz 16.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt I – BSV 79 Magdeburg

Germania Olvenstedt I: Herrmann – Komrowski, Elling, Meinecke, Freiknecht, Arndt (27. M. Müller), Sevcov, Pahlke (69. Freise), Neumann (69. Zabel), Mucke, R. Müller (86. Bierwirth)

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Wolde, Hartwig, Glage, Spiering, Horn, Klinzmann (75. Hartley), Ellrich (83. Papajewski), Herbst, Dreiling (77. Kasper), Bansemer (69. Bansemer)

Tore: 0:1 Dean Joel Dreiling (45.), 0:2 Philipp Glage (60.), 0:3 David Herbst (70.), 0:4 Patrick Ellrich (80.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Marcel Galuba, Tim Benedikt Galuba; Zuschauer: 40