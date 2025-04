Eine deutliche Schlappe erlitt der FC Zukunft Magdeburg an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen die SV Union Heyrothsberge. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 23 Zuschauern mit 0:5 (0:0).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Sven Hoffmeister. Der Trainer von Magdeburg musste sein Team bei einer 0:5 (0:0)-Niederlage gegen Heyrothsberge beobachten.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Moritz Leonard Hanke (SV Union Heyrothsberge) netzte in der 7. Minute der zweiten Spielhälfte (52.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Biederitzer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Hanke der Torschütze (60.).

FC Zukunft Magdeburg liegt 0:2 im Rückstand – 60. Minute

Zu all dem Jammer lenkte der Magdeburger den Ball in der 75. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann verbuchten die Biederitzer noch einen Erfolg. Jakob Theodor Hrachowitz versenkte den Ball in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 24

Nur kurz darauf gelang es Tom Raue, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu festigen (88.).

Aufstellung und Statistik: FC Zukunft Magdeburg – SV Union Heyrothsberge

FC Zukunft Magdeburg: Gummert – Bengsch (46. Krühne-Ploetz), Kohlepp, Weigmann, Schaar (70. Hotopp), Kiel, Mishchuk (81. Wöge), Tolle, Srech, Probst (81. Paryniuk), Rosa

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Vogel, Voelckel, Westhause, Gropius, Schulze (81. Thorand), Taube (74. Schäfer), Raue, Hanke (74. Vorhölter), Kloska (81. Hrachowitz), Schlüter (78. Vasükov)

Tore: 0:1 Moritz Leonard Hanke (52.), 0:2 Moritz Leonard Hanke (60.), 0:3 Dennis Srech (75.), 0:4 Jakob Theodor Hrachowitz (83.), 0:5 Tom Raue (88.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 23