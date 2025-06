Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Magdeburg und Burg ist mit einer klaren 0:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Tim Kolzenburg am Ende der ersten Halbzeit, als Erik Teege mit einem Strafstoß für Burg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 38 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Burger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Christopher Gerhard Schmidt der Torschütze (55.).

BSV 79 Magdeburg liegt 0:2 zurück – Minute 55

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 76: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Pascal Thiede ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 30

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Schmidt den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (80.). Damit war der Sieg der Burger entschieden. Die Magdeburger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Burger BC 08

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Klinzmann, Ellrich (73. Kasper), Wolde, Ngou, Glage, Herbst, Nsangou, Kokert (67. Bansemer), Dreiling (84. Nsien), Gröschner

Burger BC 08: Micksch – Ulrich, Gase (90. Schäfer), Bartel (52. Koderisch), Schmidt (86. Schulz), Saage, Thiede, Engel, Lichtenberg (90. Kersten), Parpart, Teege (73. Grisgraber)

Tore: 0:1 Erik Teege (38.), 0:2 Christopher Gerhard Schmidt (55.), 0:3 Pascal Thiede (76.), 0:4 Christopher Gerhard Schmidt (80.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 58