Einen 5:4 (3:2)-Heimsieg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens heimste der SV Seilerwiesen Magdeburg am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Samstag 5:4 (3:2) getrennt.

Vincent Kühn (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Daniel Stridde den Ball ins Netz.

Minute 22: SV Seilerwiesen Magdeburg liegt mit 2:0 vorne

Dann verbuchten die Magdeburger einen weiteren Erfolg. Christian-Gabriel Gropius schoss und traf in der 28. Minute. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Nicola Maximilian Braunert schoss und traf in der 42. Spielminute, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). 3:3. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Gropius traf in der 62. Minute zum zweiten Mal per Strafstoß. Die Bördeländer blieben ihnen auf den Fersen. Maurice Hertel traf in der 78. Minute. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seilerwiesen Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Daniel Zoll (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Klimm (65. Tamaan), Stridde, Gropius, Lausch, Rittmeister, Zoll, Theele (76. Lücke), Grzenda, Skorsetz, Kühn

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Richter, Stüber (82. Brösel), Boese, Kietzmann (73. Pflug), Braunert, Ninschkewitz, Hertel, Hamel, Schäfer, Günther

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25