Möser/MTU. Am Samstag haben sich die TSG Grün-Weiß Möser I und der SSV Samswegen ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (1:1).

Gleich nach Spielstart schoss Jan-Erik Gamroth das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Robin Kloska den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel TSG Grün-Weiß Möser I gegen SSV Samswegen – Minute 32

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Willi Küllmey/Möser (62.), gefolgt von Paul Schudrowicz (SSV Samswegen) in Minute 67, Tim Rieche (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 68 und Nils Karbe (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 78. Spielstand 4:2 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 24

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die TSG Grün-Weiß Möser I kassierte einmal Gelb.

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Schudrowicz, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die TSG Grün-Weiß Möser I hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SSV Samswegen

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rieche, Sachs, Pilz, Altenkirch, Karbe, K. Kloska (46. Preßler), R. Kloska, Küllmey (80. Anders), Mertens (67. Rölke), Jentzsch (76. Friedhoff)

SSV Samswegen: Lindemann – Lemke (52. Zimmermann), Gamroth, Nagel, Kober, Bartsch, Wagner (78. Jahns), Feyer (46. Denecke), Schudrowicz, Lehmann, Resch

Tore: 0:1 Jan-Erik Gamroth (6.), 1:1 Robin Kloska (32.), 2:1 Willi Küllmey (62.), 2:2 Paul Schudrowicz (67.), 3:2 Tim Rieche (68.), 4:2 Nils Karbe (78.), 4:3 Paul Schudrowicz (88.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Emil Uhde, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 30