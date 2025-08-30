Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Heimverein Osterweddinger SV gegen die TSG Grün-Weiß Möser I ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Mit einem Remis sind der Osterweddinger SV und die TSG Grün-Weiß Möser I am Samstag vom Platz gegangen. 118 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Osterweddingen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Tim Thiele das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

21. Minute Osterweddinger SV auf Augenhöhe mit TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1

Noch während der ersten Spielhälfte gelang es Oskar Yannik Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Osterweddinger zu erreichen (21.). Der Osterweddinger SV rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Osterweddinger SV: Helmholz – Koch, Iser, Herrmanns, Nakoinz, Magel (54. Falkenberg), Dziobek, Schulze, Müller (78. Hübler), Reuter (75. Loof), Barkowski

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rieche, Moratschke (64. Eurich), Jentzsch, Thiele (59. Nord), Karbe, Pilz, Kloska, Sachs, Rick, Rölke (78. Kloska)

Tore: 0:1 Tim Thiele (2.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (21.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Danilo Köhler, Luca Joel Uelsekopf; Zuschauer: 118