Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber Eilslebener SV gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Eilsleben/MTU. Mit einem Gleichstand sind der Eilslebener SV und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag vom Platz gegangen. 138 Zuschauer verfolgten das Spiel auf der Sportanlage- Platz 1.

Patrick Oeding (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

1:1 Ausgleich im Spiel Eilslebener SV gegen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Minute 79

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Dustin Duckstein wurde für Carlo Bernd Köhler eingesetzt und Niklas Ruprecht für Tom Roloff. Auf der Gastseite verließen Jonas Klawunn für Niklas Heinemann und Felix Reuper für Pierre Lucas Wald den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Laurin Matthies, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Eilslebener zu erlangen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Eilslebener sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Eilslebener SV: Schmidtke – Reber, Hampel, Köhler (58. Duckstein), Sengewald, Pruhs, Jakobs (71. Weber), Haus, Sacher (58. Matthies), Falk, Roloff (58. Ruprecht)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (33. Schneider) – Hildebrandt, Simon, Schulz, Theile, Iyamu, Oeding, Klawunn (67. Heinemann), Alali Alhamad, Fischer, Reuper (74. Wald)

Tore: 0:1 Patrick Oeding (37.), 1:1 Laurin Matthies (79.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Fabrice Franz; Zuschauer: 138