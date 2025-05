Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unfassbaren 7:0 (3:0) fegte die Mannschaft der SG Blau-Weiß Gerwisch die Germania Olvenstedt I am Samstag vom Platz.

7:0 (3:0) in Gerwisch: Ganze sieben Bälle hat das Team von Michael Gädke, die SG Blau-Weiß Gerwisch, am Samstag im Tor der Gegner aus Olvenstedt untergebracht.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Maximilian Merten das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Gerwischer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Jonathan Matthe der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (37.).

SG Blau-Weiß Gerwisch liegt in Minute 37 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Merten traf in Minute 42, Matthe zweimal in Minute 53 und 60 und Köthnig in Minute 75. Spielstand 6:0 für die SG Blau-Weiß Gerwisch.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gerwisch

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 27

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Köthnig den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 festigte (89.). Damit war der Erfolg der Gerwischer gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Gerwisch – Germania Olvenstedt I

SG Blau-Weiß Gerwisch: Dünnebier – Gehrmann (75. Brandt), Mangold (21. Merten), J. Matthe (62. Stange), Köthnig, Fritz, Laue (75. Rogge), Möser, Grahn, Lisak, J. Matthe

Germania Olvenstedt I: Herrmann – Freise (62. Wirdel), Zabel, (72. Arndt), Elling, Münich (60. Müller), Mucke, Neumann, Puchowka, Sevcov, Bierwirth

Tore: 1:0 Maximilian Merten (33.), 2:0 Jonathan Matthe (37.), 3:0 Maximilian Merten (42.), 4:0 Jonathan Matthe (53.), 5:0 Jonathan Matthe (60.), 6:0 Marc Köthnig (75.), 7:0 Marc Köthnig (89.); Zuschauer: 51