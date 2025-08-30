Dem SV 1889 Altenweddingen gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Groß Santersleben I mit 5:2 (1:0) zu besiegen. 155 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sülzetal/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I am Samstag 5:2 (1:0) getrennt.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Lukas Hering, als Tom Harnau mit einem Strafstoß für Altenweddingen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1889 Altenweddingen kassierte einmal Gelb (46.). Das zweite Tor konnten die Sülzetaler in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jannes Krüger den Ball ins Netz.

SV 1889 Altenweddingen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 61. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I kassierte jetzt zweimal Gelb. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Hahn den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Santersleber aber nicht mehr einholen. Die Sülzetaler sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schwarz, Junge (78. Thielecke), Selent (81. Sedlak), Winkelmann, Mootz (56. Krause), Harnau, Deike, Dethlefsen, Rein (73. Tschepe), Krüger

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Hahn, Tafere, Madaus, Al Houri, Lange, Abou Laban, Madaus, Adjioski (76. Dressel), Delleh (65. Fateh)

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155