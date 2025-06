Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 169 Besuchern des Sportparks am Wildpark geboten. Die Börder setzten sich deutlich mit 4:0 (0:0) gegen die Gäste aus Olvenstedt durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Börder (13., 39.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Robin Sanne das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (52.). In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male eingreifen. Der SV Irxleben steckte noch einmal Gelb ein (70.). Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Lukas Schwenke den Ball ins Netz.

SV Irxleben baut Vorsprung auf 2:0 aus – 80. Minute

Der Siegeszug der Börder brach nicht ab. Minute 87: Irxleben traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Sanne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 29

In den letzten Minuten versuchten die Börder durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Vincent Conradi kam rein für Robin Sanne. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur kurz darauf gelang es Vincent Conradi, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SV Irxleben – Germania Olvenstedt I

SV Irxleben: Schulze – Rolle (72. Fricke), Nordt (66. Kanning), Dethlefsen, Pollmer, Schwenke (81. Müller), Reich, Michael, Krause, Sanne (89. Conradi), Trabert

Germania Olvenstedt I: Herrmann – Mucke, Arndt (72. Münich), Frank, Sevcov, Neumann, Schröter, Puchowka, Müller (46. Nuraj), Bierwirth (63. Freise), Komrowski

Tore: 1:0 Robin Sanne (52.), 2:0 Lukas Schwenke (80.), 3:0 Robin Sanne (87.), 4:0 Vincent Conradi (90.+2); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Felix Rausch, Sven Förster; Zuschauer: 169