Halle/MZ/FAB - Die ersten Dominosteine sind gefallen. Nur nicht in die Richtung, die sich der Hallesche FC vorgestellt hat. Elias Löder, Unterschiedsspieler der Begierde, lächelt in Ulm in eine Kamera. Seinen Kabinenplatz in Jena übernimmt Manassé Eshele. Der überzeugte als Zielspieler beim HFC zwar nur bedingt, war aber so etwas wie das Sicherheitsnetz, falls alle erhofften Transfers nicht gelingen sollten. Das hat sich erledigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.